إيطاليا تعرب عن تعازيها لضحايا الزلزال الذى ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - أعرب أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، عن تعازي إيطاليا في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الغربية في إندونيسيا، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الإيطالية -في تغريدة على موقع تويتر نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- التعاطف مع أسر الضحايا والشعب الإندونيسي، مشيرا إلى أن وحدة الأزمات في وزارة الخارجية وسفارة بلاده في جاكرتا تتابع الوضع في موقع الزلزال بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية.