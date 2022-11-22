وزير الزراعة الروسى: صادراتنا الزراعية بلغت حوالي 40 مليار دولار فى 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، الاثنين، أن التوقعات الخاصة بحجم الصادرات الزراعية لروسيا تُشير إلى أنها بلغت 40 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022.

وقال باتروشيف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن حجم الصادرات الزراعية الروسية يزيد بالفعل عن 33 مليار دولار في الوقت الحالي؛ مرجحًا وصول صادرات المنتجات الزراعية إلى حوالي 40 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وأشار الوزير الروسي إلى أن قطاع الصناعة الزراعية يتطور بشكل مستقر ويدعم الأمن الغذائي في البلاد، لافتا إلى أن "حجم وتنوع السلع (المحلية) تُمكننا من تغطية احتياجاتنا من الأغذية الأولية.. وأود التنويه أيضا عن غياب ضرورة استخدام آلية ما يسمى بالاستيراد الموازي في قطاعنا الزراعي".

وذكر باتروشيف أن روسيا تحافظ أيضًا على وضعها كمُصدّر صافٍ للأغذية للعام الثالث على التوالي، مع استمرارها في تصدير الأغذية والمنتجات الزراعية بكميات أكثر من التي تستوردها.