روسيا تعلن انعقاد لجنة دولية لمناقشة التعاون مع الصين فى 24 نوفمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - أعلنت الحكومة الروسية، أن موسكو وبكين سوف تعقدان اجتماعًا للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاستثماري في 24 نوفمبر الجاري لمناقشة قضايا التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار.

وذكرت الحكومة -في وثيقة بثتها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وأوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون الاستثماري سيعقد قبيل يوم 25 نوفمبر 2022 عبر تقنية الفيديو".

وصرحت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية لوكالة "تاس" بأنه من المقرر عقد الاجتماع في 24 نوفمبر الجاري.

يُذكر أن السفير الصيني لدى روسيا تشانج هانهوي أكد في وقت سابق أن موسكو وبكين تربطهما شراكة قوية، مُشيرًا إلى أنهما الشريكان الاستراتيجيان الأكثر موثوقية لبعضهما البعض.

كما أشار إلى أن الشراكة الصينية الروسية أصبحت بالفعل نموذجًا للعلاقات بين القوى الكبرى اليوم.. مؤكدًا أن إن التآزر الاقتصادي بين موسكو وبكين قوي للغاية.