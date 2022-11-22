وزيرا خارجية روسيا وبنجلاديش يبحثان هاتفيًا قضايا التعاون الثنائي بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره البنجلاديشي أبوالكلام عبد المؤمن، بحثا خلالها قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، كما اتفقا على تنظيم زيارة للافروف إلى بنجلاديش في موعد سيتم الاتفاق عليه في وقت لاحق.

وذكرت الخارجية الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "في 21 نوفمبر، عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثة هاتفية مع وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن. وكانت المكالمة بمبادرة من الجانب الروسي، واتفق الجانبان على تنظيم زيارة لكبير الدبلوماسيين الروس إلى بنجلاديش". مُشيرة إلى أن موعد الزيارة سيتم الاتفاق عليه في وقت لاحق.

كما ناقش الوزيران قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وأشارا إلى النمو القياسي للتجارة بين روسيا وبنجلاديش في عام 2021.. بحسب البيان.

وأضاف البيان: "يقدّر الوزيران بشدة التنسيق بين موسكو ودكا داخل الأمم المتحدة وفي المنتديات الأخرى متعددة الأطراف، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك ".