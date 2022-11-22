الرئيس الكوبى: الحوار مع روسيا يصب فى مصلحة البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:30 صباحاً - أكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، الاثنين، في اجتماع مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أنه سيكون من مصلحة كلٍ من كوبا وروسيا مواصلة إجراء الحوار في ظل الضغوط الغربية ضد البلدين.

وأشار دياز كانيل - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن زيارته لموسكو تتم "في وقت صعب إلى حد ما بالنسبة لكل من روسيا وكوبا؛ إذ تواصل الدول الإمبريالية فرض عقوبات علينا".

وأضاف: "في سياق هذه التحديات، من المفيد دائمًا تبادل الآراء والأفكار لمعرفة كيفية المضي قدمًا في علاقاتنا الثنائية، وبطبيعة الحال، توسيع الحوار السياسي الكبير الذي يوحد بلادنا. فالشعب الروسي مثله مثل الشعب الكوبي مبدع جدًا ويبحث دائمًا عن طرق للخروج من أصعب المواقف".

كما أعرب عن سعادته بلقاء ميدفيديف؛ لمواصلة مناقشة الموضوعات المهمة، التي تشمل التعاون بين الحزب الشيوعي الكوبي وحزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا.

وأوضح الرئيس الكوبي أنه وصل إلى موسكو بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مُضيفًا أنه يعتزم حضور حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري للزعيم الثوري الكوبي فيدل كاسترو في موسكو.