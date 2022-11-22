العالم اليوم - الإمارات تؤكد التزامها بهدف أوبك+ لتحقيق التوزان بسوق النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 08:23 صباحاً - أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده ملتزمة بهدف أوبك+ لتحقيق التوازن في سوق النفط وستدعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف.

وقال الوزير على "تويتر": "الإمارات تنفي دخولها في أي نقاش مع أعضاء آخرين في أوبك+ لتغيير الاتفاقية الأخيرة التي تظل سارية حتى نهاية عام 2023".

وأضاف المزروعي "نظل ملتزمين بهدف أوبك+ تحقيق التوازن في سوق النفط وسندعم أي قرار لتحقيق هذا الهدف".

وفي سياق متصل، كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد نفى بشكل قاطع، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن المملكة تناقش مع منتجي "أوبك+" الآخرين حالياً، زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الطاقة السعودي قوله "إنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن "أوبك+" لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها. علماً بأن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يومياً من قبل "أوبك+" سيستمر حتى نهاية عام 2023، وإذا دعت الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائماً على استعداد للتدخل.

ويواجه النفط ضغوطا متزايدة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب نتيجة زيادة انتشار فيروس كورونا في الصين التي شهدت حالتي وفاة بسبب الفيروس منذ السبت الماضي وذلك لأول مرة في نحو 6 أشهر.

كما أن ارتفاع الدولار يزيد من الضغوط على أسعار النفط التي تراجعت بنهاية تعاملات الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي خطوة مفاجئة، قررت مجموعة "أوبك+" في أكتوبر الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل لدعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.