العالم اليوم - مونديال 2022: نتائج وترتيب المجموعة الثانية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 07:24 صباحاً - انتهت أمس الاثنين مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 الجارية أحداثها في قطر.

في المباراة الأولى فازت إنجلترا على إيران بواقع 6 أهداف لهدف، فيما خسرت السنغال أمام هولندا بهدفين نظيفين، قبل أن تنتهي المباراة الثالثة بالتعادل بين منتخبي أميركا وويلز بهدف لكل منهما.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية في مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

الترتيب لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط:

إنجلترا 1 1 0 0 6 2 3

أميركا 1 0 1 0 1 1 1

ويلز 1 0 1 0 1 1 1

إيران 1 0 0 1 2 6 0

يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وفي حال تعادل منتخبين بعدد النقاط، يتم اللجوء إلى: