وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 فى انفجار منظومة غاز بالعراق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مديرية الدفاع المدني العراقى -فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين- أن "4 أشخاص توفوا وأصيب 27 آخرون إثر انفجار منظومة غاز نتيجة تسريب فى أحد أنابيب الغاز داخل الأقسام الداخلية بمبنى محافظة دهوك بكردستان العراق".
وأضاف البيان أن حريقاً حصل نتيجة الانفجار، وفرق الدفاع المدنى موجودة بمكان الحادث لإخماد النيران وإسعاف المصابين.
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