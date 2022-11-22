ارتفاع نسبة تأييد ديسانتس مقابل ترامب

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع حديث للرأى أن رون ديسانتس أصبح -بعد فوزه فى انتخابات حاكم ولاية فلوريدا- هو المرشح المتوقع لمواجهة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى الانتخابات الداخلية بالحزب الجمهورى للمرشح لمنصب الرئيس بعد عامين.





وذكر استطلاع الرأى - الذى أجراه مركز "كابس - هاريس" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن وضع حاكم ولاية فلوريدا تحسن فى مواجهة ترامب، ليحصل على 28 فى المائة، بينما حصل ترامب على 46 فى المائة، بنسبة انخفاض لترامب وصلت إلى 11 نقطة.

ويمثل الاستطلاع تحولاً جذرياً فى القوة السياسية للرئيس السابق، فى الوقت الذى يشرع فى حملته الانتخابية الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.

وقال المدير المشارك لاستطلاع الرأى مارك بن: "شهراً بعد شهر، ارتفع مستوى تأييد ديسانتس، والآن هو يقترب كثيراً من ترامب، إذا ترشح كلاهما، فستكون منافسة شديداً، وقد يخسر ترامب".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضى أنه سيسعى مرة أخرى للحصول على موافقة الحزب الجمهورى للترشح للرئاسة فى عام 2024.

وبينما كان يأمل ترامب فى إطلاق حملته من موقع قوة، جاء الإعلان فى وقت يتساءل فيه عدد متزايد من الجمهوريين عن نفوذه فى الحزب وما إذا كان المرشح المناسب لحمل شعار الحزب الجمهورى فى الانتخابات المقبلة.

ومنذ أكتوبر الماضى، انخفض تأييد ترامب بنسبة 5 نقاط مئوية.

ووجد استطلاع للرأى أجرته جامعة هارفارد أن 44 فى المائة من الناخبين لديهم رأى إيجابى عن الرئيس السابق، فى حين أن ما يقرب من النصف - 49 فى المائة - ينظرون إليه بشكل سلبى.

ويمثل الاستطلاع الحديث تحولًا جذريًا فى الموقف السياسى للرئيس السابق.