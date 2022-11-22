العالم اليوم - زلزال هائل بقوة 7.3 درجة يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

انتم الان تتابعون خبر زلزال هائل بقوة 7.3 درجة يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:20 صباحاً - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 7.3 درجة ضرب جزر سليمان جنوبي المحيط الهادئ ، وكان على عمق عشرة كيلومترات .

وصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر زلزال هائل بقوة 7.3 درجة يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي .. في رعاية الله وحفظة