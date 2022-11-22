جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذى بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر وضرب محافظة "جاوة الغربية" غربى إندونيسيا فى وقت سابق الإثنين، إلى 62 قتيلا، بينما حوصر ما لا يقل عن 25 شخصًا تحت الأنقاض.





وقالت الوكالة الوطنية للتخفيف من حدة الكوارث، حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، إن عمليات البحث ستستمر خلال فترة الليل ومن المتوقع ارتفاع عدد المصابين والضحايا القتلى مع مرور الوقت، مضيفة أنه أُلحِقت أضرار بأكثر من ألفى و200 منزل، كما نزح أكثر من 5 آلاف و300 شخص. وكان قد تم رصد مركز الزلزال فى بلدة "سيانجور"، التى تبعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرقى العاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، حيث اهتزت بعض المبانى وأخليت بعض المكاتب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى رقم مفزع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.