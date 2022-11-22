السفيرة منى عمر: رفض فى مالى وبوركينا فاسو لوجود فرنسا على أراضيهما

جدة - نرمين السيد - وأضافت عمر، خلال مداخلة عبر "سكايب" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن فرنسا تحملت تكاليف باهظة بسبب أعداد القوات أو حجم المعونات التى تقدمها، والتوقيت الحالى لكل دول الغرب وأوروبا يستدعى أن يكون هناك شيء من الحكمة فى الإنفاق.
وأشارت إلى أن الحكومة الحالية فى مالى ليست مؤيدة للتواجد الفرنسى على أراضيها، وكان الأفضل لفرنسا إعادة حساب الأمور مرة أخرى وبالتالى سحب القوات الخاصة بها، وعندما تدهورت العلاقات أكثر مع الحكومة فى مالى أوقفت المساعدات لها.
وأكدت السفيرة منى عمر، أن فرنسا أعلنت عن استراتيجية جديدة نحو القارة الإفريقية من خلال تقليل عدد القوات فى دول الساحل الأخرى، وإعادة نشرها فى الدول الأخرى وحاليًا هناك أحاديث عن سحب قواتها من بوركينا فاسو نتيجة احتجاجات فى الدولة ضد فرنسا، لذلك فكرت فى تلك الاستراتيجية الجديدة بالانسحاب من الدول الإفريقية.
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