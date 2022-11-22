مراسل القاهرة الإخبارية: التعنت سبب فشل المفاوضات بين صربيا وكوسوفا

وأضاف عطا الله، خلال رسالة على الهواء من بروكسل، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبى حذر الطرفين من المسئولية عن أى أعمال عنف ويصف بأنها أخطر أزمة على الإطلاق منذ ما يزيد عن عقد من الزمن بين الطرفين.
وأشار إلى أن كوسوفا استقلت عام 2008 عن صربيا، والخلاف الآن قائم بين البلدين بسبب لوحات السيارات، هناك 40 ألف صربى يعيشون فى كوسوفا، يصرون على استخدام اللوحات القديمة التى تحمل شعار صربيا، بالإضافة إلى تغيبهم عن عملهم بالمؤسسات الرسمية وخلق فراغ كبير بالعمل الإدارى لكوسوفا.
وأوضح سلامة عطا الله مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، أن كوسوفا حذرت أنه من الغد سيتم توقيع الغرامة على السيارات التى تحمل اللوحات الصربية، وعلى من يتغيب عن العمل، مضيفا أن الاتحاد الأوروبى أصدر مقترحًا عن عدم إصدار صربيا لوحات معدنية جديدة لأى مدن كوسوفا، وعدم الإسراع فى تنفيذ الغرامات التى تريد تطبيقها حكومة كوسوفا.
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