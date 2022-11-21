وزير الخارجية الإيطالي يدعو لتعزيز المبادرات لتسوية الأزمة الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:27 مساءً - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ضرورة تعزيز كل مبادرة دبلوماسية لصالح التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية وتجنب التصعيد الخطير.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية ، بثته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي تاياني ونظيره الصيني وانغ يي، حيث بحثا الملفات الرئيسية للسياسة الدولية.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أعرب تاياني عن الأمل في استئناف سريع لجميع قنوات الحوار، بما في ذلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أكد تاياني التزام بلاده بإعادة إطلاق الحوار الثنائي مع الصين وتعزيز العلاقات الاقتصادية في القطاعات الهامة بدءًا من الانتقال والكفاءة في مجال الطاقة، معربا عن الأمل في تسهيل وصول المنتجات الغذائية الإيطالية إلى السوق الصينية.