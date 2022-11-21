الدفاع اليمنية: الهجمات الحوثية المتكررة تستهدف أمن واستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن الهجمات الإرهابية المتكررة التى تشنها المليشيات الحوثية على الموانئ اليمنية لا تستهدف فقط المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وإنما تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية قوله إن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية تصدت اليوم الاثنين لاعتداءات إرهابية جديدة شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية على ميناء الضبة النفطى بمحافظة حضرموت. وأضاف المصدر اليمنى أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد من الطائرات المعادية، فيما أصابت إحداها منصة تصدير النفط فى الميناء وألحقت أضرارا مادية بها، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومواقعها للتصدى وردع مثل هذه التهديدات، والاعتداءات الإجرامية السافرة على المنشآت والأعيان المدنية، التى تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.

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