العالم اليوم - ابن رئيس ليبيريا يسجل هدفا للمنتخب الأميركي في المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 11:20 مساءً - رغم فوزه بجائزة الكرة الذهبية وتربعه على عرش أفضل لاعبي العالم، لم ينجح النجم الليبيري جورج وايا في المشاركة بكأس العالم رفقة منتخب بلاده التي يحكمها حاليا من منصب الرئيس، لكن نجله فعلها بعد تمثيل المنتخب الأميركي.

وافتح اللاعب الشاب، تيموثي ويا، أهداف منتخب الولايات المتحدة في مونديال قطر، ودك شباك ويلز في لقاء ختام الجولة الأولى بالمجموعة الثانية في المسابقة.

نجل الرئيس الليبيري ولد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ليكتسب جنسيتها ويشق طريقه في الرياضة، من خلالها، إلى أن وصل للمنتخب الأول الطامح إلى تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم.

ويا الصغير البالغ 22 عاما هو أحد عناصر المنتخب الأميركي الذي يجري تجهيزه للفوز بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ولم يفكر نجل رئيس ليبيريا في تمثيل منتخب بلاد والده نظرا لابتعاده تماما عن الساحة الكروية وعدم قدرته على المنافسة في القارة الإفريقية من أجل الظهور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مفضلا اللعب لفريق البلد الذي ولد به.

ومنح ويا الفريق الأميركي هدفا سيعني الكثير إذا جلب النقاط الثلاث، حيث سيقترب فريقه بقوة من التأهل إلى الدور الثاني في البطولة مستفيدا من سقوط إيران أمام إنجلترا.