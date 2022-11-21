مراسل القاهرة الإخبارية: دعم فرنسى لمولدوفا خوفا من الانضمام إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، إن مؤتمر دعم مولدوفا الذى تستضيفه العاصمة باريس، من المنتظر أن تحضره 45 دولة من بينهم أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى وعدد من المؤسسات والهيئات المالية.





وأضاف "شقير" فى رسالة على الهواء من مارسيليا، ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن المؤتمر يأتى فى إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتخوف من أن روسيا قد تغير اتجاه مولدوفا وترتمى فى أحضانها، خاصة أن بعض الأقليات والأقاليم فى هذه الدولة لها أصول روسية. وتابع أن باريس دعت المؤسسات المالية الكبرى والدول الغنية لمساعدة مولدوفا، بعدما تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعدم التخلى عن دعم الشعب الملدوفى، التى تتعرض لأزمات اقتصادية كبيرة واستقبلت المئات من النازحين الأوكران. وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن مولدوفا تعانى من أزمة فى الغذاء وارتفاع الأسعار، وهو ما جاء على لسان وزير خارجيتها، وطالب بأكثر من مليار يورو، كما تقدمت مولدوفا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

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