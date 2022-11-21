محلل اقتصادى: تخصيص 5.4 مليار دولار للبنان خطوة إيجابية لمواجهة أسوأ أزماته

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة عبر "زووم" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنه وسط تراجع القدرة الشرائية وهبوط الليرة اللبنانية أمام الدولار وتراجع الرواتب كان من الضرورى أن يكون هناك مساعدات للشعب المضيف واللاجئين.
وأشار إلى أن نسبة دعم الصندوق، كانت تقسم سابقا بنسبة 70 فى المئة للاجئين و30 فى المئة للبنانيين، أما الآن أصبحت بالتساوى، وتم تحديد مبلغ الدعم مليار و880 مليون دولار كل عام على مدار 3 سنوات، وهذا ما يحتاجه اللبنانيون لأنهم يعيشون أزمة اقتصادية طاحنة.
وأوضح باسل الخطيب، أن هناك تأخرًا كثيرًا فى قرار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وهناك معلومات شبة مؤكده بوجود غاز طبيعى بالبحر ولكن لا تتمكن من استخراجه، إلا بعد 8 سنوات حتى يستفيد من الموارد النفطية.
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