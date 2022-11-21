العالم اليوم - المغرب.. مطالب بتعطيل الدراسة خلال مباريات أسود الأطلس

انتم الان تتابعون خبر المغرب.. مطالب بتعطيل الدراسة خلال مباريات أسود الأطلس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 10:21 مساءً - دعا عدد من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعطيل الدراسة، عند خوض مباريات المنتخب المغربي، في إطار نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وطالب النشطاء وزارة التعليم بالإعلان الرسمي عن فترة توقف استثنائية للدراسة، مما سيسمح للأساتذة والتلاميذ بمتابعة مباريات منتخب "أسود الأطلس".

وطالبت نقابات تعليمية بتغير موعد إجراء مسابقة توظيف الأساتذة المقررة يوم الأحد 27 نوفمبر، وهو التاريخ الذي يصادف ثاني مباريات المونديال للمنتخب المغربي.

ويدشن المغرب أولى مبارياته ضمن الجولة الأولى من منافسات مونديال قطر 2022، بمواجهة منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم، يوم الأربعاء 23 نوفمبر على الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

تعطيل الدراسة

ودعا المطالبون بتعطيل الدراسة خلال مواعيد مباريات المنتخب المغربي الأول، إلى عدم اقتطاع ذلك التوقف من رواتب الأساتذة والموظفين.

يعتقد نور الدين العكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالمغرب، في تصريح لـ"دوت الخليج" أنه على وزارة التربية والتعليم التدخل من أجل توقيف الدراسة أثناء إجراء مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم، قصد تمكين الطلاب من مشاهدة فريق بلادهم في المونديال.

ويتوقع العكوري، أن "تسجل الفصول الدراسية غيابات في صفوف التلاميذ والأساتذة على حد السواء أو تشويشا قد ينجم عن إصرار البعض على متابعة المباريات من خلال الهواتف النقالة داخل فصول الدراسة، ما لم تتفاعل الوزارة بنوع من المرونة مع طلب توقيف الدراسة ".

ويقترح المتحدث، تأجيل الحصص الدراسية المتوقفة لإفساح المجال لموظفي التعليم وتلاميذ المؤسسات التعليمية لمتابعة منتخب بلادهم في المونديال ثم تعويضها لاحقا، مشيرا بالخصوص إلى لقاء المغرب ضد كرواتيا يوم الأربعاء على الساعة 11 صباحا، ومباراة المغرب أمام كندا يوم الخميس على الساعة 4 بعد الزوال.

تأجيل مسابقة التعليم

وقد أثار الإعلان عن موعد إجراء مسابقة لتوظيف فوج جديد من الأساتذة بالتزامن مع المباراة الثانية المرتقبة لأسود الأطلس في مونديال قطر يوم الأحد 27 نوفمبر، استياء عارما.

وأكد الصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، تقديم ملتمس إلى وزير التعليم من أجل تغيير تاريخ إجراء مسابقات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية عدد من المدرسين والموظفين.

وذكر الرغوي في تصريح لـ"دوت الخليج"، أن برمجة مسابقة توظيف الأساتذة يوم الأحد المقبل لم تراع عددا من المعطيات؛ من بينها تزامن ذلك مع المباراة الهامة التي سيخوضها المنتخب الوطني ضد منتخب بلجيكا إلى جانب مصادفتها ليوم العطلة الأسبوعي بالنسبة لرجال ونساء التعليم.

ويضيف المسؤول النقابي أن تأجيل مباراة التوظيف إلى موعد لاحق، سيتيح لموظفي التعليم متابعة لقاءات المنتخب الوطني والتفاعل مع مشاركة الأسود في هذه المنافسة الرياضية الأهم عالميا.

ويرى الرغيوي بأن "الأمر يتعلق بمطلب موضوعي ومشروع، وبأن عدم تجاوب الوزارة الوصية وتفاعلها معه لن يساهم سوى في التشويش على السير العادي والجيد لمباراة التوظيف".

دعم الجماهير

وتستعد الجماهير المغربية العاشقة لكرة القدم، لتشجيع ودعم منتخب بلادهم الذي يشارك للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه في نهائيات كأس العالم.

ويتفاءل المشجعون المغاربة بشأن تحقيق منتخب "أسود الأطلس" نتائج مرضية وتكرار الإنجاز التاريخي عندما بلغ كأول فريق عربي وإفريقي الدور الثاني في مونديال 1986.

وخصصت شركة الخطوط الملكية المغربية تذاكر بأسعار تفضيلية لا تتجاوز 5000 درهم (حوالي 463 دولار) ذهابا وإيابا، لنقل الجمهور المغربي المشجع للمنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022.

وكان سفير المغرب في قطر محمد ستري، قد كشف في تصريح صحفي أن المغرب يتمركز ضمن الدول العشر الأولى على مستوى اقتناء تذاكر مباريات كأس العالم، وكذلك على مستوى الحجوزات الفندقية.