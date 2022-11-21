جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النفط والمعادن اليمنية أن ميليشيات الحوثى الإرهابية أقدمت، اليوم الإثنين، على تنفيذ عملية تخريبية وإرهابية جديدة استهدفت ميناء الضبة النفطى فى حضرموت، بمسيّرة مفخخة، أثناء تواجد إحدى السفن التجارية بالميناء.





ونددت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بهذا الهجوم الإرهابى، مؤكدة أن هذه العمليات الإرهابية لن تثنيها عن مواصلة العمل على تخفيف معاناة الشعب اليمنى، والعمل مع كافة الجهات بالدولة لمواجهة التهديدات الحوثية ومسيرات إيران التى حاولت اليوم استهداف الميناء لمضاعفة حربها الشرسة التى تشنها على الشعب اليمنى، لتفاقم بذلك الأزمة الاقتصادية، وتزيد من معاناة اليمنيين فى كافة المحافظات. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال غير المسؤولة تستهدف تشتيت الجهود الحكومية ومسؤوليتها تجاه الشعب اليمنى، وتجعل من بيئة الاستثمار فى اليمن بيئة طاردة يتحمل نتائجها الشعب اليمنى كافة فئاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن: ميليشيا الحوثى تستهدف ميناء الضبة النفطى بمسيرة مفخخة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.