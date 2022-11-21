السعودية تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا إثر زلزال جزيرة جاوة الغربية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذى وقع فى جزيرة جاوة الغربية، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.





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