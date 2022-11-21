العالم اليوم - مصرف لبنان يتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار بدءا من فبراير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - أعلن مصرف لبنان المركزي، يوم الاثنين، أنه سيتبنى سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار اعتبارا من مطلع فبراير 2022، ضمن عملية لتوحيد نظام سعر الصرف المتعدد في البلاد.

وسعر الصرف الرسمي الذي يطبقه البنك المركزي اللبناني حاليا هو 1500 ليرة للدولار، وهو معدل أصبح غير موجود تماما منذ الانهيار المالي الداخلي في عام 2019 والذي أدى إلى خسارة العملة لأكثر من 95 في المئة من قيمتها.

وحوم سعر الصرف في السوق الموازية عند نحو 39 ألف ليرة للدولار يوم الاثنين، وفقا لرويترز.