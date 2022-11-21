بولندا تعلن نشر صواريخ باتريوت الألمانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - أعلنت دولة بولندا، أنها اتفقت على نشر المزيد من منظومات باتريوت للدفاع الجوي الألمانية، بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا عقب عرض من برلين، وفقا لما أفادت به التقارير الإعلامية.

وأوضح وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، أن بولندا وألمانيا حليفتا الناتو اتفقتا على نشر قاذفات صواريخ باتريوت إضافية بالقرب من الحدود البولندية مع أوكرانيا عقب عرض من برلين.

وأشار وزير الدفاع البولندي إلى أن وزيرة الدفاع الألمانية أكدت استعدادها لنشر قاذفة باتريوت على الحدود مع أوكرانيا، موضحا أنه لا يزال يتعين تحديد إصدار النظام، وكذلك مدى سرعة وصولهم إلينا ومدة تمركزهم.

كانت الحكومة الألمانية قالت بالفعل إنها ستعرض على جارتها الشرقية مزيدًا من المساعدة في ضبط الأمن الجوي مع طائرات يوروفايتر الألمانية بعد حادث سقوط الصواريخ في بولندا، الذي أثار في البداية مخاوف من أن الحرب في أوكرانيا قد تمتد عبر الحدود.