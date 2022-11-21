بوتين: سنساعد البلدان التي تعاني نقص الغذاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بمساعدة روسيا البلدان التي تعاني نقص الغذاء نتيجة لسياسة المغامرات التي انتهجها الغرب، في إشارة ضمنية إلى العقوبات ضد روسيا وتداعياتها على العالم.

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "نحن نساعد الدول التي تواجه نقص في الغذاء بسبب الاختلال الناتج عن السياسات غير المهنية وغير الحكيمة لبعض دول الغرب؛ وسنستمر في مساعدتها"، موضحًا أن بلاده تزود نفسها حاليا بأغلب السلع الغذائية الضرورية للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في البلاد.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: "نحن ندعم الأمن الغذائي من خلال توفير أغلب السلع الرئيسية في الوقت الحاضر، مثل الحبوب والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الأسماك والكثير من المكونات الأخرى".

وأضاف بوتين: "أود أن أسلط الضوء بشكل منفصل على نجاحات منتجي اللحوم في تحقيق تشبع السوق المحلي، وكذلك نجاح شركات تربية الحيوانات وتربية الدواجن لدينا في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 110 دول".

جدير بالذكر أن روسيا لم تعلن بعد موافقتها الرسمية على تمديد صفقة الحبوب، التي وافقت فيها موسكو بالاتفاق مع كييف والأمم المتحدة على السماح بتصدير السلع الغذائية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، بشرط أن يتم الترويج للسلع الروسية في الدول التي تعاني من نقص الأغذية، وأن يتم السماح لها بتصديرها.

ومن المقرر أن تنتهي مدة صلاحية صفقة الحبوب في وقت لاحق من الشهر الجاري، على أن يتم تجديدها فقط بموافقة كل الأطراف، ولضمان الحصول على الموافقة الروسية، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يعلنون فيه أنه سيتم إجراء تعديلات على العقوبات الاقتصادية ضد موسكو للسماح للموردين والشركات والبنوك بالتعامل في الأغذية الروسية وتصديرها.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، اليوم الاثنين، أن التوقعات الخاصة بحجم الصادرات الزراعية لروسيا تُشير إلى أنها بلغت 40 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022.

وقال باتروشيف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن حجم الصادرات الزراعية الروسية يزيد بالفعل عن 33 مليار دولار في الوقت الحالي؛ مرجحًا وصول صادرات المنتجات الزراعية إلى حوالي 40 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وأشار الوزير الروسي إلى أن قطاع الصناعة الزراعية يتطور بشكل مستقر ويدعم الأمن الغذائي في البلاد، لافتا إلى أن "حجم وتنوع السلع (المحلية) تُمكننا من تغطية احتياجاتنا من الأغذية الأولية.. وأود التنويه أيضا عن غياب ضرورة استخدام آلية ما يسمى بالاستيراد الموازي في قطاعنا الزراعي".

وذكر باتروشيف أن روسيا تحافظ أيضًا على وضعها كمُصدّر صافٍ للأغذية للعام الثالث على التوالي، مع استمرارها في تصدير الأغذية والمنتجات الزراعية بكميات أكثر من التي تستوردها.