روسيا: الوضع في محطة زابوريجيا قريب من الكارثة بسبب أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - قالت السلطات الروسية، إن الوضع في محطة زابوريجيا قريب من الكارثة بسبب القصف الأوكراني، وأن الغرب شريك في القصف لمحطة زابوريجيا، ولدينا مستجدات تؤكد تورط أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين مقتل 70 جنديا أوكرانيا، جراء التصدي لهجمات وصفتها بـ"الفاشلة" في اتجاه جنوب دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القوات الروسية أحبطت محاولات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمانسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا.

وأكد أنه تم تدمير أربعة مراكز قيادة ووحدات فرعية ومدفعية ومواقع تمركز لقوات كيرديف ومعداتها، كما تم إسقاط ست مسيرات أوكرانية وتدمير 11 صاروخا من طراز "أوراجان".

ولفت إلى أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة من جانب القوات الأوكرانية للهجوم في اتجاه كوبيانسك، ودمرت في منطقة خيرسون مجموعة تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية عندما حاولت العبور بقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية قصفت راجمتي صواريخ من طراز "أوراجان"،تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة خاركوف، والتي تم منها قصف الأراضي الروسية في منطقة بيلجورود.