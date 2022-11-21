القاهرة الإخبارية: رسالة الناتو لأعضائه «الأزمة الروسية الأوكرانية طويلة»

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن حلف شمال الأطلسى "ناتو"، يجتمع اليوم مع اللجنة البرلمانية للدول الأعضاء فى الحلف، موضحا أن هذه اللجنة جهة مستقلة وليست تابعة لحلف شمال الأطلسى، وإنما حلقة الوصل بين شعوب الدول الأعضاء وبين الحلف كى يكون هناك توافق.





وأضاف "عطا الله"، فى رسالة على الهواء من العاصمة بروكسل فى برنامج "جولة المراسلين" المذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن حلف شمال الأطلسى خلال الدورة الـ68 للجمعية البرلمانية للناتو التى ستنعقد فى العاصمة مدريد، سيبعث برسالة إلى جميع الدول الأعضاء وشعوبها الذين يصلون مليار نسمة، أن عليهم الاستعداد لمرحلة طويلة من الحرب الروسية الأوكرانية، ولا مجال للتعب من هذه الحرب، وهو ما قاله ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى.

وتابع أن الحلف سيناقش زيادة الاستعدادات العسكرية خصوصًا أن بعض المخازن أوشكت على النفاد أو نفدت من الأسلحة الأوروبية التى تذهب إلى كييف، لأن جميع الأطراف ليس لديها إجابة حول إمكانية توقف الحرب فى الشتاء.

وذكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن المخاوف من استمرار الحرب أو حدوث سوء تقدير للموقف خلالها، يعزز من توجهات الناتو لتنشيط قدراته الدفاعية، ولتحفيز أعضاء للتعامل مع أى ظرف قد يطرأ على الساحة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى لا يزال تحت مظلة وحماية حلف شمال الأطلسى "الناتو"، ودائمًا ما يوافق على أغلب القرارات التى يريدها الأطلسى من الشركاء الأوروبيين.