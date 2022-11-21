العالم اليوم - إيران.. انقطاع واسع في شبكة الإنترنت وسط تجدد الاحتجاجات

انتم الان تتابعون خبر إيران.. انقطاع واسع في شبكة الإنترنت وسط تجدد الاحتجاجات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 08:20 مساءً - أكد مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت، مساء يوم الاثنين، وقوع اضطراب كبير في الاتصال بشبكة الانترنت في إيران، فيما يرجح مختصون أن يكون هذا "الارتباك" ناجما عن محاولة الحكومة التصدي لناشطين يدعون إلى الاحتجاجات.

وذكر المرصد، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن عددا من المستخدمين في إيران اشتكوا انقطاع شبكة الإنترنت عنهم.

وأضاف المصدر، أن هذا الانقطاع في شبكة الإنترنت يأتي بالتزامن مع احتجاجات جديدة، لأجل التنديد بالسلوك الأمني في البلاد، على إثر وفاة الشابة مهسا أميني.

وكانت الشابة مهسا أميني، البالغة قيد حياتها 22 عاما، قد توفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، في حادثة أججت غضبا واسعا وسط الشارع الإيراني.

وأشار المرصد إلى أن ارتباك الاتصال بالإنترنت في إيران يأتي أيضا في ظل ورود تقارير عن سقوط ضحايا في الاحتجاجات المناوئة للحكومة.

وبحسب تصنيف مؤسسة "فريدوم هاوس" الأميركية، فإن إيران من بين أكثر دول العالم فرضا للرقابة على الإنترنت.

وتحظر هيئات الاتصال في إيران، الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، لكن مواطني البلاد يلجؤون إلى برامج لفك الحظر تتيح لهم دخول وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.