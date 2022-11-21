الناتو يقر بتقديمه مساعدة عسكرية لأوكرانيا

الناتو يقر بتقديمه مساعدة عسكرية لأوكرانياأقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، بتقديمه مساعدة عسكرية كبيرة لأوكرانيا قبل بداية العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

ونقل موقع (روسيا اليوم) عن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في خطاب ألقاه في جلسة الجمعية البرلمانية في مدريد القول : "إذا كانت هناك عبرة من الوضع في أوكرانيا، فتقول إنه كان من الضروري أن ندعم أوكرانيا في وقت سابق وعلى نطاق أوسع".

وأضاف ستولتنبرغ :" كانت بلدان الناتو تقدم مساعدة لأوكرانيا منذ عام 2014، لكن كان بإمكان الناتو أن يعمل أكثر من ذلك، قبل الغزو".

وتابع الأمين العام للحلف :" أن بلدان الناتو تتصرف بحذر كبير لمنع تحولها إلى طرف في النزاع الأوكراني ".

وردا على سؤال صحفي عن قدرة الناتو لإنشاء منطقة حظر الطيران أجاب ستولتنبرغ: "كانت مسألة إنشاء منطقة حظر الطيران تطرح منذ البداية. أعتقد أنه من المهم جدا بالنسبة لبلدان الناتو ألا نصبح طرفا في النزاع ".

ودعا ستولتنبرغ بلدان حلف الناتو لزيادة مساعدتها العسكرية لكييف، مضيفا: "ينتهي كل نزاع عاجلا أم آجلا وراء طاولة المفاوضات، لكننا نريد سلاما يناسب أوكرانيا، ويعتمد ذلك بشكل مباشر على النجاح في ساحة المعركة".

وعبر عن أمله بأن تزيد الدول الأعضاء في الحلف في قمة فيلنيوس في صيف عام 2023 التزاماتها الخاصة بالإنفاق الدفاعي.