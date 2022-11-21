خبير عسكرى لـ «القاهرة الإخبارية»: الوعى الشعبى اللبنانى صمام أمان بيروت

جدة - نرمين السيد - وأضاف "حمادة" خلال مداخلة عبر "سكايب"، على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن التفرقة بين السلم الأهلى والتهديد الخارجى، موضحًا أن اللبنانيين تعودوا على الشغور الرئاسى بعدما حدث مرتين من قبل، وليس هناك أى خوف على صدام لبنانى داخلى.

وتابع: لكن الخوف من أن تكون الساحة اللبنانية مخططًا لها باختراق أمنى من الخارج لا تستطيع القوات المسلحة أن تجابهه، فى ظل عدم وجود سلطة سياسية متماسكة.

وأوضح الخبير العسكرى اللبنانى، أن المختلفين على كرسى الرئاسة لا يتفقون على مجموعة كبيرة من الموضوعات، لذلك وجه لهم قائد الجيش رسالة بحفظ السلم الأهلى.

وأكد أن السياسة اللبنانية ليست نتاج إرادة لبنانية، لكنها نتاج إرادة إقليمية وعالمية، وهو ما أدى إلى مزيد من الانهيار والانقسام.

واختتم حديثه، قائلًا إن صمام الأمان للحفاظ على الأمن هو الوعى اللبنانى الموجود عند الشعب، وعدم الصدام فى الشارع وعدم اتخاذ أزمة الحكم على أنها أزمة تعايش وهوية وطنية.