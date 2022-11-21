القاهرة الإخبارية: اتفاق بمجلس الأمن على رد قوى بشأن صواريخ كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن جلسة مجلس الأمن الطارئة ستنعقد بناءً على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول، للمشاورة حول ما قامت به أخيرًا كوريا الشمالية من اختبار للصواريخ الباليستية.





وأضاف "نور الدين" خلال مداخلة عبر "سكايب" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاختبار الصاورخى هو الثانى الذى تقوم به كوريا الشمالية فى غضون شهر، موضحًا أن مجموعة السبع أدانت بشدة ما قامت به كوريا الشمالية من اختبارات للصواريخ الباليستية، وطالبت بإدانة دولية قوية. وأشار إلى أن وكالة "رويترز" تحدثت عن أهمية هذا الاجتماع الطارئ، وقالت إن فرنسا وإيطاليا واليابان اتفقوا على ضرورة وجود رد قوى على ما أقدمت عليه كوريا الشمالية. وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت بقلق عن تجارب كوريا الشمالية على الصواريخ الباليستية، خاصة وأن تلك الصواريخ تُمكن كوريا الشمالية من ضرب أى مكان فى العالم، وهو ما يثير القلق داخل الشارع الأمريكى.

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