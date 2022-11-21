الأردن وبريطانيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردنى أحمد الصفدى فى مجلس النواب، اليوم الإثنين، مغ وفد من المجموعة البريطانية للاتحاد البرلمانى "BGIPU"، والتى تمثل أعضاءً فى مجلسى اللوردات والعموم البريطانيين ويمثلان حزبى العمال والمحافظين.

وأكد الصفدى - خلال اللقاء الذى حضره أعضاء المكتب الدائم، والسفيرة البريطانية بعمان بريدجيت بريند - على متانة العلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون البرلمانى المشترك.

واستعرض الصفدى جملة الخطوات الإصلاحية التى شهدها الأردن تزامناً مع مئوية الدولة الثانية، مشيراً إلى أن الملك عبد الله الثانى، أراد أن تبدأ مئويتنا بمشروع وطنى متكامل بتحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية، نحو تحقيق غاية مشاركة الجميع فى صناعة القرار والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية وتمكين المرأة والشباب.

وجدد الصفدى موقف الأردن الثابت بقيادة الملك عبدالله الثانى فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، مؤكداً فى هذا الإطار التمسك بحل الدولتين، وداعياً إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ودعا الصفدى إلى عدم نقل السفارة البريطانية إلى القدس، مؤكداً على الحق الفلسطينى المشروع فى إقامة الدولة المستقلة ونيل كافة حقوقهم على ترابهم الوطنى.. كما عبر عن أهمية الحل السياسى فى سوريا ودعم الأشقاء العراقيين على طريق استقرار العملية السياسية.

من جانبه عبر الوفد البريطانى عن التقدير الكبير لمواقف العاهل الأردنى الداعية دوماً إلى السلام والحوار، مؤكدين أن الأردن يشكل نقطة ارتكاز لأمن واستقرار المنطقة، وهو شريك استراتيجى للملكة المتحدة، مثلما أشادوا بالإصلاحات التى شهدتها المملكة مؤخراً.

وأكد الوفد البريطانى على رفض نقل سفارة بلادهم إلى القدس، مؤكداً أهمية حل الدولتين من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة.

ويضم الوفد البريطانى الذى ترأسه عضو مجلس العموم شالش فيرا "العموم"، بامبوس شارالمبوس "العموم"، تايلور بولتون "اللوردات"، مارتن فيكرز "العموم"، ماثيو أوفرد "العموم"، باشايستا جوهير "اللوردات".