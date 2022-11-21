عاجل.. صربيا وكوسوفو يفشلا فى الاتفاق بشأن الخلافات الحدودية بينهما

جدة - نرمين السيد - وعقدت صربيا وكوسوفو جولة مباحثات جديدة رفيعة المستوى فى بروكسل، اليوم الإثنين، بوساطة مفوض الاتحاد الأوروبى للأمن والخارجية جوزيب بوريل، على خلفية تفاقم الوضع فى كوسوفو.

وجاء فى بيان نشرته مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى "أن الاجتماع الطارئ سيركز على إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية، ومنع تصعيد الوضع على الأرض، مع التركيز على موضوع لوحات ترخيص السيارات، واستئناف صرب كوسوفو عملهم فى المؤسسات الرسمية فى كوسوفو".

وأكد الاتحاد الأوروبى مشاركة الرئيس الصربى ألكسندر فوسيتش، ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتى فى قمة بروكسل، وسيكون اجتماع القمة مسبوقا باجتماع بوريل بشكل منفصل مع كل من الزعيمين.

وتطلب سلطات ألبان كوسوفو من الصرب المحليين تغيير لوحات ترخيص سياراتهم الخاصة بلوحات تحمل رموز كوسوفو، مع فرض غرامات قدرها 150 يورو للمخالفين، اعتبارا من 21 نوفمبر.