العالم اليوم - قطر تحبط أول عملية تهريب مخدرات خلال المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة تزامنا مع بدء بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفق ما اعلنت السلطات القطرية الاثنين.

تستضيف قطر أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط منذ الأحد، مع توقع زيارة أكثر من مليون شخص حتى المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

وكتبت ادارة الجمارك على تويتر "أحبطت إدارة جمارك مطار حمد الدولي تهريب حبوب الترامدول ومادة الحشيش المخدرة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إدارة الجمارك قولها "اشتبه موظف الجمارك بأمتعة المسافر وعند تفتيشها تم العثور على عدد 1990 حبة من الترامدول، وكذلك تم ضبط مادة الحشيش المخدرة التي بلغ وزنها 464,5 غراما".

وصرح مسؤول قطري لفراس برس طلب عدم كشف هويته أن المسافر المعني الذي لم تقدم معلومات عنه، سيمثل أمام النيابة العامة.