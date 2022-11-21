العالم اليوم - "أوبك+" تدرس زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل في ديسمبر

انتم الان تتابعون خبر "أوبك+" تدرس زيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل في ديسمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قولهم إن السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون زيادة الإنتاج.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة تدرس زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا لعرضها على اجتماع "أوبك+" في الرابع من ديسمبر المقبل.

وعلى إثر هذه الأنباء هوت أسعار النفط مقتربة من أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، حيث تراجع خام برنت بأكثر من 4.5 بالمئة إلى حوالي 83.6 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4.7 بالمئة إلى حوالي 76.3 دولار للبرميل.

ويواجه النفط ضغوطا متزايدة مع تزايد المخاوف بشأن الطلب نتيجة زيادة انتشار فيروس كورونا في الصين التي شهدت حالتي وفاة بسبب الفيروس منذ السبت الماضي وذلك لاول مرة في نحو 6 أشهر.

كما أن ارتفاع الدولار يزيد من الضغوط على أسعار النفط التي تراجعت بنهاية تعاملات الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي.

وفي خطوة مفاجئة، قررت مجموعة "أوبك+" في أكتوبر الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل لدعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.