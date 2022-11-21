العدو الصهيوني يهدم منزل فلسطيني جنوب نابلس
أقدمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الاثنين، على هدم منزل فلسطيني ومنشآت زراعية في بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة (فلسطين اليوم) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس في تصريح له القول: " إن قوات العدو اقتحمت المنطقة الشرقية الجنوبية من بلدة دوما وهدمت منزلاً مأهولاً بالسكان".
وأضاف دغلس، :" أن قوات العدو هدمت ايضا بركساً زراعياً لمواطن فلسطيني، إضافة إلى غرفة زراعية ".
وتواصل قوات العدو الصهيوني المدججة بالآليات العسكرية، هدم منازل المواطنين في جميع المدن المحتلة، بذرائع واهية تهدف إلى التنغيص على حياتهم، وطردهم من ممتلكاتهم والسيطرة عليها.
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