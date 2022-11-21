منظمة الصحة العالمية تطلق عملية لتحديث قائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق عملية علمية عالمية لتحديث قائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية، والتى يعنى بها العوامل التى يمكن أن تسبب تفشى الأمراض والأوبئة؛ وذلك لتوجيه الاستثمار العالمى والبحث والتطوير، لاسيما فى اللقاحات والاختبارات والعلاجات.





وأشارت المنظمة - فى تقرير لها اليوم - إلى أنها ستعقد اجتماعا لأكثر من 300 عالم سينظرون فى الأدلة الخاصة بأكثر من 25 عائلة من الفيروسات والبكتريا، إضافة الى مرض مفترض يرمز إليه بالرمز "X" "إكس"؛ للإشارة إلى عامل ممرض غير معروف يمكن أن يتسبب فى وباء دولى خطير.

وأوضحت المنظمة أن الخبراء سيوصون بقائمة من مسببات الأمراض ذات الأولوية التى تحتاج إلى مزيد من البحث والاستثمار، كما ستشمل العملية المعايير العلمية ومعايير الصحة العامة فضلا عن المعايير المتعلقة بالتأثير الاجتماعى والاقتصادى والوصول والإنصاف.

ولفتت المنظمة إلى أن قائمة مسببات الأمراض ذات الأولوية، تم نشرها لأول مرة فى عام 2017، وتم إجراء آخر تمرين لتحديد الأولويات فى 2018، مضيفة أن القائمة الحالية تشمل فيروس كورونا وحمى القرم ومرض فيروس إيبولا ومرض فيروس ماربورج وحمى لاسا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ومرض سارس وفيروس الخنازير وحمى الوادى المتصدع وزيكا والمرض المفترض "إكس".

وذكرت المنظمة أنه بالنسبة لمسببات الأمراض التى تم تحديدها كأولوية، فإن مخططها للبحث والتطوير للأوبئة يطور خرائط طريق البحث والتطوير والتى تحدد الفجوات المعرفية وأولويات البحث، وعند الاقتضاء يتم تطوير ملفات تعريف المنتجات المستهدفة والتى تعلم المطورين بالمواصفات المرغوبة للقاحات والعلاجات والاختبارات التشخيصية، كما تبذل المنظمة الجهود أيضا لرسم خرائط وتجميع وتسهيل التجارب السريرية لتطوير هذه الأدوات، إضافة إلى النظر فى الجهود التكميلية مثل تعزيز الرقابة التنظيمية والأخلاقية.