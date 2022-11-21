جدة - نرمين السيد - قبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، استقالة الحكومة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - قبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، استقالة الحكومة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أصدر ملك البحرين مرسوما بتكليف ولى العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.