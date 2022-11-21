الأمم المتحدة تطلق حملة للتوعية بتأثير الطرق غير الآمنة على الأطفال

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق فى مناسبة اليوم العالمى للطفل، وهو أيضا اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، حملة للتوعية بالتأثير المدمر للطرق غير الآمنة على الأطفال، لاسيما فى إفريقيا،حيث معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق هى الأعلى فى العالم.





وأكد الصندوق الأممى أن العالم يواجه أزمة تتعلق بالسلامة على الطرق، وتضر بالأطفال الذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات، ودعا إلى تقديم تبرعات فردية لدعم التدخلات المنقذة للحياة فى مجال السلامة على الطرق.

وأوضح الصندوق - فى تقريره الصادر اليوم الاثنين - أن شخصا واحدا يموت على الطريق كل 24 ثانية فى جميع أنحاء العالم، فى الوقت الذى يفقد 500 طفل حياتهم على الطرق على مستوى العالم.

وأضاف أن 93% من 1.3 مليون حالة وفاة على الطرق فى العالم و50 مليون إصابة خطيرة على الطرق تحدث فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث ينشر الصندوق وشركاؤه تدخلات منقذة للحياة تتعلق بالسلامة على الطرق.

كما شدد الصندوق الأممى على أن الوعى هو الخطوة الأولى نحو مواجهة التحدى العالمى للسلامة على الطرق، ونوه بأن الحملة العالمية تهدف إلى تمكين الجميع بالمعرفة حول كيفية المساعدة فى الحفاظ على سلامة الأطفال على الطرق، وقال إنه بدعم من مجموعة واسعة من المؤيدين يأمل أن تؤدى هذه الحملة إلى دعم اضافى لتفويض الصندوق والعمل فى إفريقيا وغيرها من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.