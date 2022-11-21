باحث لـ"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا فقدت نصف منشآت توليد الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال نيكولا باستون الباحث السياسى، إن أوكرانيا تتعرض لحملة مكثفة من روسيا، وبخاصة قطاع الطاقة من أجل فرص حصار إنسانى وهو ما تأمل موسكو أن تستخدمه جيدا كسلاح فى المفاوضات، مشيرًا إلى أنه فى حالة ضرب محطة زابوروجيا قد يتحدث تسرب إشعاعى أو انفجار، حيث كانت تصريحات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك مخاوف كبيرة، حيث طالبت بإقامة منطقة خالية من الأسلحة حول المحطة وانسحاب كل القوات المسلحة سواء كانت أوكرانية أو روسية، لأن النتائج قد تكون غير متوقعة وخطيرة للغاية.





وأضاف باستون خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" من تقديم الإعلامية داليا أبو عميرة: "جرى تدمير نظام الطاقة إلى حد كبير فى أوكرانيا، حيث فقدت البلاد نحو نصف منشآت توليد الطاقة، والوضع خطير جدا، وسكان أوكرانيا يعيشون فى ظروف صعبة جدا، حيث يتم قطع الكهرباء يوميا عدة مرات بمناطق مختلفة". وتابع الباحث السياسى: "بالنسبة إلى محطة زابوريجيا، فقد كانت تستخدم فى توليد الكهرباء بأوكرانيا، وكنا نصدر الكهرباء منها، ولكن هناك نقص وعجز كبير حتى لا تستطيع أن تلبى كل متطلبات مواطنيها، ومحطة زابوروجيا تم الوقف العمل فيها عدة مرات، وحاول طاقم العامل فيها تشغيلها مرة أخرى واستئناف عملها، وبعد قصف روسى شديد توقفت المحطة عن العمل".

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