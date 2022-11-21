وزيرة الصناعة التونسية: لدينا رؤية لإنشاء منطقة اقتصادية فرنكفونية حرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، اليوم الإثنين، فى ندوة حول "الفرص الإقتصادية فى الفضاء الفرنكفونى" ضمن المنتدى الاقتصادى للدول الفرنكفونية الذى انطلقت أعماله مساء أمس بجزيرة جربة، على هامش القمة الـ18 للفرنكفوينة التى اختتمت فعالياتها أمس.
وأضافت الوزيرة أن تونس يمكنها من خلال علاقاتها المتنوعة مع مقاطعة "كيبيك" بكندا وما يتواجد من مؤسسات تونسية هناك، الدخول للأسواق الأوروبية والأمريكية عبر كندا التى تجمعها بالقارتين اتفاقيات تبادل حر هامة.
واستعرضت الوزيرة رؤية تونس وقدراتها فيما يعرف بـ''سلاسل القيمة''، مشيرة إلى أهمية موقع بلادها الجيوستراتيجى على الخريطة الدولية، وما تزخر به من أيدى عاملة رفيعة المستوى.
وتابعت أن المنتدى الاقتصادى يعد فرصة لاستعادة تونس مكانتها فى مجال تطوير الاستثمار وتوقيع عقود شراكة فى عدة مجالات، ومنها صناعة مكونات السيارات والنسيج والطاقة والرقمنة، مضيفة أن تونس استطاعت تطوير مشروعات عديدة من هذا النوع على أراضيها، وأيضا فى قطاعات آخرى منها قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر.
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