العالم اليوم - بمليارات الدولارات.. "الأغذية العالمي" يقر مساعدة للبنان

انتم الان تتابعون خبر بمليارات الدولارات.. "الأغذية العالمي" يقر مساعدة للبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:24 مساءً - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوم الاثنين، إن برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص 5.4 مليار دولار لمساعدة لبنان، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وذلك فيما تدفع الأزمة الاقتصادية في البلاد ملايين إلى هوة الفقر.

قدم ميقاتي توضيحات بشأن طرق إنفاق مساعدة برنامج الغذاء العالمي:

نصف المساعدات سيذهب إلى اللبنانيين، بينما سيخصص النصف الآخر للاجئين السورين الذين يعيش أكثر من مليون منهم في لبنان، وفقا تقديرات حكومية.

70 بالمئة من المساعدات كانت في السابق تذهب إلى اللاجئين السوريين و30 في المئة للبنانيين.

والتقى ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري للبرنامج في لبنان، عبد الله الوردات، مع ميقاتي، يوم الاثنين، وقال بعد الاجتماع:

المساعدات ستشمل مساعدات عينية ونقدية، وفقا لبيانصادر عن مكتب ميقاتي.

أضاف أن البرنامج التابع للأمم المتحدة سيقدم لمليون لاجئ ومليون لبناني مساعدات نقدية في البلد الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين.

كان لبنان في السابق من بين البلدان متوسطة الدخل، لكنه يعاني الآن من أزمة يعتبرها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات منذ عام185، نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية والتي بلغت ذروتها في الانهيار المالي في عام 2019.