تعيين يائيل لامبرت سفيرة للولايات المتحدة في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 21 نوفمبر 2022 05:11 مساءً - دوت الخليج :- وافق الأردن على ترشيح أمريكا لتعيين يائيل لامبرت سفيرا لها، وفق عدد الجريدة الرسمية الصادر الأربعاء.
وكشفت الجريدة الرسمية في عدد اليوم :
"وافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على قرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لترشيح سعادة السفيرة يائيل لامبرت، لتكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي".
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