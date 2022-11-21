رئيس الوزراء العراقى يختتم زيارة رسمية إلى الأردن

جدة - نرمين السيد - اختتم رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، زيارة رسمية للأردن استمرت يوما واحدا، عقد خلالها جولة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى تناولت العلاقات بين البلدين، وأهم سبل تعزيز الشراكة والتعاون، لما فيه مصلحة الشعبين.





وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين العراقى والأردنى، تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وملفات التنسيق الثنائى على مختلف الصعد والمجالات، فضلاً عن تعزيز العمل وفق مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. وكان فى وداع السودانى بمطار "ماركا" العسكرى رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدى، وعدد من المسئولين الأردنيين.

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