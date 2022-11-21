الدفاع اليابانية: نجاح أول اختبار لإطلاق صاروخ اعتراضى جديد

وقالت الوزارة - فى بيان أورداته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الإثنين - إنه تم التمكن من اعتراض صاروخ باليستى متوسط المدى أطلق من منشأة عسكرية أمريكية على ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر كهدف خلال الاختبار.
وأضافت أن الصاروخ الاعتراضى تم تطويره بصفة مشتركة من جانب الولايات المتحدة واليابان، حيث أنفقت وزارة الدفاع نحو 782 مليون دولار، كما أجرت واشنطن 6 اختبارات سابقة، نجح منها 4 اختبارات.
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