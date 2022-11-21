الدفاع اليابانية: نجاح أول اختبار لإطلاق صاروخ اعتراضى جديد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن قوة الدفاع الذاتى البحرية اليابانية، أجرت بنجاح أول اختبار إطلاق لصاروخ اعتراضى جديد معروف بـ "SM-3 Block IIA "، من إحدى المدمرات المجهزة بنظام الدرع القتالى.





وقالت الوزارة - فى بيان أورداته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الإثنين - إنه تم التمكن من اعتراض صاروخ باليستى متوسط المدى أطلق من منشأة عسكرية أمريكية على ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر كهدف خلال الاختبار.

وأضافت أن الصاروخ الاعتراضى تم تطويره بصفة مشتركة من جانب الولايات المتحدة واليابان، حيث أنفقت وزارة الدفاع نحو 782 مليون دولار، كما أجرت واشنطن 6 اختبارات سابقة، نجح منها 4 اختبارات.