ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 56 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث، حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، إن الزلزال ألحق أضرارًا بأكثر من 300 منزل، كما يحاول عمال الإنقاذ الوصول إلى الناجين العالقين تحت الأنقاض عندما ضربت الهزات الارتدادية المنطقة.

وكان قد تم رصد مركز الزلازل فى بلدة "سيانجور"، التى تبعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرقى العاصمة الإندونيسية "جاكرتا".