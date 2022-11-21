العالم اليوم - السنغال وهولندا.. أسود التيرانغا تبحث عن بديل ماني

انتم الان تتابعون خبر السنغال وهولندا.. أسود التيرانغا تبحث عن بديل ماني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - وجد المنتخب السنغالي نفسه بدون نجمه الأول ساديو ماني في بطولة كأس العالم، وعليه أن يتأقلم مع الوضع الصعب في المباراة الأولى له بالمونديال ضد منتخب هولندا.

يظهر المنتخب السنغالي في المجموعة الأولى مع نظيره الهولندي، ومنتخب قطر صاحب الأرض، ومنتخب إكوادور الذي حقق نتيجة تاريخية في لقاء الافتتاح، وبات أول منتخب ضيف يفوز في افتتاح المونديال.

تحدي صعب

• أعلن منتخب السنغال رسميا قبل انطلاق كأس العالم خروج ساديو ماني من قائمته بسبب الإصابة وحاجته لتدخل جراحي عاجل.

• أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قد يشرك بامبا ديانغ بدلا من ساديو ماني في مركز الجناح الأيسر، أو يضطر إلى تغيير طريقته الهجومية لمواجهة الفريق البرتقالي.

منتخب السنغال بدون ساديو ماني يفتقد جزء كبير للغاية من قوته الهجومية، وفي حالة عدم تقديم إسماعيلا سار وبامبا ديانغ وبولاي ديا، المستوى المأمول منهم، ستبدو أسود التيرانغا وكأنها تحارب طواحين الهواء بدلا من مقارعة الطواحين الهولندية في الملعب.

ثقة أوروبية

استعاد المنتخب الهولندي الثقة مع مدربه المخضرم لويس فان غال، ونجح في العودة إلى المشاركة في كأس العالم بعد الغياب عن نسخة روسيا 2018 الأخيرة.

• فان غال يبحث عن الفوز على السنغال ليصبح المدرب الأكثر تحقيقا للانتصارات في تاريخ منتخب هولندا في كل البطولات.

تتمتع الطواحين البرتقالية بقائمة مميزة تضم مجموعة من أفضل لاعبي أوروبا، وعلى رأسهم المدافع المتألق مع ليفربول فيرجيل فان دايك.

يعتمد فان غال على ممفيس ديباي مهاجم برشلونة في قيادة الخط الأمامي، مع الجناح الواعد ستيفن بيرغوين لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

• المباراة تقام على ملعب "الثمامة" في قطر في ختام منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظب