العالم اليوم - السيسي يهنئ أمير قطر بنجاح حفل افتتاح كأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح، الاثنين، قبيل مغادرة مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة لقطر قيادةً وشعباً على نجاح حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وانطلاق البطولة بشكل مشرف يليق بمكانة الدول العربية.

وأعرب السيسي عن التقدير لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس السيسي حفل افتتاح كأس العالم وزيارته ضيفاً عزيزاً على الدوحة، والتي من شأنها أن ترسخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خاصةً مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور بارز لقادة عرب ومشجعي كرة القدم، التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.