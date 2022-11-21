النمسا: قللنا الاعتماد على الغاز الروسى وأوجدنا بدائل أخرى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت جويسلر - فى تصريح اليوم الإثنين - أن حصة واردات النمسا من الغاز الروسى فى بداية العملية العسكرية فى أوكرانيا فبراير الماضى بلغت 79%، مشيرة إلى تمكن النمسا بنجاح من استبدال إمدادات الغاز من روسيا.

وأضافت أن النمسا تمكنت من الحصول على الغاز من النرويج، ومن شمال إفريقيا وآسيا الوسطى، معتبرة أن وزارة الطاقة قطعت خطوة كبيرة للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسى، موجهة الشكر لكل من ساعد فى جعل هذا ممكنًا، وخاصة موردى الطاقة الذين حاولوا العثور على دول موردة جديدة وجميع الأشخاص الذين يوفرون الطاقة فى المنازل، على حد تعبيرها.

ولفتت إلى أن النمسا لم تصل بعد إلى نهاية الطريق، مختتمة بالقول "سيكون النمساويون أحرارا حقا فقط عندما يتمكنون من الاستغناء تماما عن الغاز الروسى، وهناك حاجة للعمل بجد على ذلك كل يوم".