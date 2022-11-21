روسيا تكشف تطورات الحرب فى أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط خمس طائرات مسيّرة أوكرانية، واعتراض 11 قذيفة من راجمات الصواريخ "أوراجان" و"أولخا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة أوكرانية فى منطقة كريمينايا فى لوجانسك، ومنطقتى بوكروفسكوى وماكييفكا فى دونيتسك ومنطقة كاخوفكا فى مقاطعة خيرسون خلال يوم واحد، إلى جانب اعتراض 11 قذيفة فى دونيتسك ومقاطعة خاركوف.

وأشارت الوزارة إلى القضاء على مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولتها العبور بالقارب إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر بمنطقة خيرسون، بالإضافة إلى تدمير مستودع الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة كراماتورسك فى دونيتسك.

وأضاف البيان أن القوات الروسية أحبطت هجوما أوكرانيا فى اتجاه كوبيانسك، وقتلت أكثر من 35 مسلحًا أوكرانيًا ودمرت مدرعتين وأربع شاحنات صغيرة.