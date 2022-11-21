سوناك: لن نسعى لأى روابط مع أوروبا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - رفض رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك أى خطوة لإعادة بناء التجارة المتضررة مع الاتحاد الأوروبى والتى من شأنها تقويض حريات المملكة المتحدة، وأصر على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" "يعود بالنفع على" الدولة.





وفى كلمة أمام المؤتمر السنوى لاتحاد الصناعات البريطانى CBI، وجه سؤال لسوناك عن كيفية تحقيق ما زعمه وزير المالية جيرمى هانت، حول إمكانية إزالة "الغالبية العظمى" من الحواجز التى يلقى عليها باللوم فى انخفاض التجارة بنسبة 15 فى المائة، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ووفقا للصحيفة، أثارت تصريحات هانت انزعاج العديد من المحافظين، على الرغم من رفض الحكومة البريطانية لمقترحات بأنها ستواصل إبرام اتفاق "على النمط السويسرى" مع بروكسل.

لكن سوناك أصر: "اسمحوا لى أن أكون صريحا بشأن هذا: تحت قيادتى، لن تسعى المملكة المتحدة إلى أى علاقة مع أوروبا تعتمد على التوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبى".

وقال فى المؤتمر المنعقد فى برمنجهام: "لقد قمت بالتصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأنا أؤمن ببريكست وأعلم أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمكن أن يحقق، ويقدم بالفعل، فوائد وفرصا هائلة للبلد - الهجرة هى أحد الفوائد الفورية حيث نتمتع بالسيطرة المناسبة على حدودنا ونكون قادرين على الحصول على محادثة مع الدولة حول نوع الهجرة التى نريدها ونحتاجها".

وأضاف سوناك: "لم نكن قادرين على القيام بذلك داخل الاتحاد الأوروبى، على الأقل الآن نحن نتحكم فيه".

وأشار إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالتجارة، فهذا يعنى أنه يمكننا فتح بلدنا على الأسواق الأسرع نموا فى العالم. لقد عدت للتو من مجموعة العشرين فى إندونيسيا، نتحدث عن توقيع اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، إذ حصلنا على بعض من أكثر الاقتصادات الأسرع نموا فى العالم ويمكننا أن نصبح جزءا من هذا التكتل التجارى، فهذه فرصة رائعة للمملكة المتحدة".

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى "يمكن أن يكون لدى المملكة المتحدة أيضا هياكل تنظيمية مناسبة للمستقبل تضمن أن يكون هذه الدولة رائدا فى تلك الصناعات التى ستوفر فرص العمل وتنمية مستقبلية".

كان المدير العام لاتحاد الصناعات البريطانى تونى دانكر قد أثار خلافا فى وقت سابق مع الحكومة البريطانية بعد أن حث السياسيين على إنهاء الخلافات حول بريكست وسد النقص فى العمالة بالهجرة.